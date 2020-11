La Lazio attende l’esito dei tamponi per Immobile, Leiva, Strakosha, Lazzari. Out anche Luis Alberto

Lazio in campo presso il centro sportivo di Formello. Riscaldamento iniziale, poi esercitazioni tecniche e sul possesso palla con partitella finale.

In campo con la squadra c’è anche Radu, sempre più vicino al rientro. Lavoro parzialmente a parte per Patric.

Presenti Caicedo, Muriqi, Correa, assenti coloro che attendono l’esito del tampone: Immobile, Leiva, Strakosha, Lazzari. Out anche Luis Alberto.