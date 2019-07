Lazio-Auronzo termina 18-0: Correa scatenato, esordio per Lazzari

Lazio-Auronzo termina 18-0: Correa e Luis Alberto scatenati, esordio per i nuovi Lazzari, Vavro e Adekanye

Termina con un rotondo 18-0 il test amichevole tra la Lazio e l’Auronzo. La partita finisce dopo 80′ di gioco, nei quali si assiste anche all’esordio dei nuovi Vavro, Lazzari e Adekanye. Positiva la prestazione del giovane Andrè Anderson, tre reti a testa per Correa e Luis Alberto.

Lazio-Auronzo 18-0

Marcatori: 6′, 31′, 40′ Correa (L), 11′, 54′ Parolo (L), 13′ Leiva (L), 23′, 29′ Caicedo (L), 33′, 70′ Acerbi (L), 46′, 56′, 72′ Luis Alberto (L), 56′ A. Anderson (L), 66′, 78′ Patric (L), 74′, 75′ Adekanye (L).

LAZIO primo tempo (3-5-2): Guerrieri, Vavro, Acerbi, Patric, Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Caicedo.

LAZIO secondo tempo (3-5-2): Adamonis, Vavro, Silva, Wallace, Patric, Parolo Cataldi, A. Anderson, Acerbi; Luis Alberto Adekanye.

A disp.: Proto, Alia, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic, Immobile.

All. Inzaghi.

AURONZO primo tempo: Riva, Zanella, Zandegiacomo, Del Favero, L. Frescura, M. Frescura, Bianchi, C. Doriguzzi, D’ambros, Limaja, Vecellio.

AURONZO secondo tempo: Zambelli, Vecellio Bacco, Sacchet, Sambugaro, A. Pais Bianco, M. Frescura, S. Doriguzzi, De Mario, Tiric, Vecellio Reane, Lauro.

A disp.: Cella De Dan, Zandegiacomo, Caviola, Carnio, De Filippo Roia, N. Pais Bianco.

All. Oliviero.