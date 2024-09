Lazio, Baroni: «Contro il Verona dovremo essere PERFETTI, sull’ESCLUSIONE di Castrovilli dico QUESTO»

Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, sulle in conferenza stampa in vista del Verona

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista di Lazio-Verona.

VERONA – «Arriva un Verona in salute con grande condizione fisica e che ha ottenuto risultati importanti con grandi prestazioni. Sappiamo delle difficoltà della partita, ma la squadra è preparata. Conosco i ragazzi, per noi sarà una gara difficile. Quando sai di aver dato tutto, forse anche qualcosa in più, ti rimane la bellezza dell’esperienza vissuta, ma nel calcio bisogna voltare pagina e dovremo fare una partita di altissimo livello».

CASTROVILLI – «Scelta condivisa con lui: è un talento incredibile, tra gli italiani è uno dei più vravi. Viene da un infortunio lungo e stiamo facendo un percorso con lui. Sta bene, ma insieme abbiamo deciso che le due partite ravvicinate possano essere un problema. Abbiamo deciso di togliere cinque gare perché poi da gennaio si può riaprire la lista. Da gennaio si rimetterà in gioco: questo girone d’andata gli servirà per tornare al livello massimale sia fisico che tecnico».