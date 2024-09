Lazio, Baroni vuole INTERROMPERE la maledizione

La Lazio va a fare visita al Torino per la sesta giornata di campionato. I biancocelesti vogliono tornare a vincere

La Lazio di Marco Baroni deve ancora vincere in trasferta. Anzi, a dire il vero deve ancora trovare il primo punto dato che sia a Udine che a Firenze sono arrivate due sconfitte per 2-1 nelle precedenti gare.

Come ricorda il Corriere dello Sport, i biancocelesti dovranno quanto prima interrompere la maledizione delle partite lontano da casa e la sfida a Torino con i granata potrebbe significare molto.

In caso di successo, la Lazio andrebbe a quota 10 punti accorciando proprio sui granata che prima di questa giornata erano primi in classifica. Una prova di forza non indifferente contro gli uomini di Vanoli.