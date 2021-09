Lazio, Basic: «Gol incredibile. Sarri? Devo capire cosa vuole»

Basic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro la Lokomotiv

Basic al termine della gara contro la Lokomotiv è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

«Un gol incredibile e un momento incredibile per me e per la squadra. Questa è una rete per i tifosi, dopo il derby sarebbe bello chiudere la settimana con una vittoria contro il Bologna. Devo capire cosa vuole Sarri da me nel gruppo, oggi ho fatto quello che mi ha chiesto, ne ho avuto la possibilità ma non è facile inserirsi e fare subito bene. Una notte perfetta, questo gol è per mio padre e per la mia ragazza».