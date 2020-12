Lazio-Bruges in tv e streaming: dove vederla

I biancocelesti si giocano la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro i belgi, avversari della 6ª giornata del Gruppo F: dove vedere Lazio-Bruges

La Lazio di Simone Inzaghi si gioca il tutto e per tutto nella 6ª e ultima giornata del Gruppo F di Champions League , che la vede opposta al Bruges di Philippe Clement in una gara decisiva. Biancocelesti secondi in classifica a quota 9 alle spalle del Borussia Dortmund, primo con 10, belgi terzi con 7 punti. Un risultato positivo (pareggio o vittoria) porterebbe l’Aquila alla fase ad eliminazione diretta, una vittoria ospite invece farebbe retrocedere i capitolini ai sedicesimi di Europa League. Lazio-Bruges: la partita si giocherà martedì 8 dicembre 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio è previsto per le ore18.55 e la gara sarà diretta dal tedesco

Lazio-Bruges sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La telecronaca di Lazio-Bruges sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Champions League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò e Alessandro Del Piero in collegamento da Los Angeles.

Info e dove vederla

Competizione: Champions League 2020/2021

Quando: Martedì 8 dicembre 2020

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Tobias Stieler (Germania)

Leggi anche: GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA