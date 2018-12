Lazio-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti del match della 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Lazio-Cagliari highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 17° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Simone Inzaghi ricevono la squadra di Rolando Maran; Lazio quinta in classifica con 25 punti e reduce da un periodo negativo: proveniente dalla sconfitta di Bergamo con l’Atalanta, la squadra biancoceleste non vince da cinque turni di campionato. Rossoblù (17) reduci dalla sconfitta interna contro il Napoli e a caccia di punti per tenersi lontani dalla zona retrocessione.

I precedenti totali giocati in Serie A tra le due squadre sono 64: bilancio di 31 vittorie biancocelesti, 16 pareggi e 17 successi sardi. Nella scorsa stagione, vittoria per 3-0 della Lazio all’Olimpico e, nella gara di ritorno alla Sardegna Arena, pareggio per 2-2. L’ultimo successo del Cagliari sulla Lazio è invece datato maggio 2013 (1-0 all’ultima giornata di campionato). Ecco i gol e gli highlights di Lazio-Cagliari:

11′ – Lazio in vantaggio dopo appena dieci minuti, ancora una volta protagonista Correa che attira su di sè la difesa del Cagliari. Il tiro in porta viene respinto debolmente da Cragno e Milinkovic-Savic deposita in gol.

Entre lágrimas marca Milinkovic-Savic su segundo gol esta temporada. pic.twitter.com/1zaabhgXmN — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) December 22, 2018

23′ – Raddoppio della Lazio dopo dieci minuti dal vantaggio, il gol è di Francesco Acerbi dopo la gioia strozzata contro l’Atalanta. Due volte il tap-in decisivo, è 2-0 con il terzo gol in campionato per il centrale ex Sassuolo. Lazio-Cagliari sembra andare verso il segno 1