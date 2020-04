Lazio, Cataldi: «Il mio sogno? Ha un nome impronunciabile…»

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi è intervenuto durante il derby organizzato per raccogliere fondi contro il Coronavirus

LAZIO – «E’ molto bello far parte della famiglia biancoceleste e del progetto di questi anni. Sono contento di quello che stiamo facendo e anche del mio percorso professionale a livello individuale. La partenza anche era stata ottima con Pioli, poi purtroppo c’è stato un crollo da parte mia. Il sogno? Non lo dico, è una parola impronunciabile. Non so dirvi se ci credo, ne parliamo in privato. Se dovessimo riprendere, vediamo come andrà».