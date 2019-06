Lazio, Cataldi resta in biancoceleste: il rinnovo può aspettare

Danilo Cataldi resterà alla Lazio prolungando il suo contratto con i biancocelesti, ma la firma non sarà imminente

Dopo un inizio tutt’altro che semplice all’ombra del Colosseo, quella appena trascorsa è stata la stagione della rivincita per Danilo Cataldi. L’ex Primavera ha iniziato una nuova vita in biancoceleste, siglando un bel gol contro la Spal e raggiungendo l’apice della soddisfazione beffando i ‘cugini’ giallorossi. Nel mentre tante buone prestazioni, la fiducia di tifosi ed allenatore conquistata ed una maglia ritrovata. Ora, però, il futuro del centrocampista sembra essere di nuovo in bilico: per lui si prefigura un ipotetico inserimento nella trattativa con la Spal per Lazzari. Al centro della discussione, poi, il prolungamento del contratto che lo lega alla Lazio, non ancora arrivato.

FUTURO – Secondo quanto raccolto dalla redazione di LazioNews24, invece, Danilo Cataldi non si muoverà dalla Capitale. Mister Simone Inzaghi e l’intera dirigenza hanno dimostrato di puntare molto sull’ex Genoa, che non verrà utilizzato come pedina di scambio bensì come perno della Lazio del futuro. In programma, infatti, c’è il rinnovo, che tuttavia non sarà imminente. Il suo procuratore, Giuseppe Riso, e la società capitolina hanno ottimi rapporti, ma al momento non sono previsti incontri per Cataldi. Ad oggi le priorità di Tare sembrano essere altre, e non è escluso che la firma arrivi a campionato iniziato. In tutti i casi, da entrambe le parti rimane la volontà di continuare insieme.

STAGIONE – Il classe ’94, poi, potrebbe ritagliarsi anche uno spazio maggiore nella prossima stagione. Qualora arrivasse la giusta offerta per Milan Badelj, infatti, la Lazio lo lascerebbe partire, non acquistando probabilmente un sostituto. Danilo si è conquistato la permanenza nella Capitale, il suo futuro sembra essere ancora a tinte biancocelesti. Da chiarire, infine, la scadenza del nuovo contratto e l’eventuale ritocco dell’ingaggio (attualmente guadagna 700 mila euro). Cataldi e la Lazio, il meglio deve ancora venire.