Lazio, c’è un caso Luis Alberto? Lo spagnolo scuro in volto dopo il Genoa

Ancora mandato in panchina da Maurizio Sarri, Luis Alberto esce scuro in volto dopo il successo sul Genoa nonostante i due assist

Continuano i mugugni in casa Lazio per la situazione legata a Luis Alberto, al centro delle voci di mercato per il poco impiego con Maurizio Sarri. Il Mago è entrato dalla panchina contro il Genoa e ha servito due assist ai compagni, poi è uscito dal campo al termine della gara scuro in volto.

Sullo spagnolo continuano le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Lazio, per i problemi che sta riscontrando con il nuovo allenatore. Vanno ancora chiariti i motivi del suo atteggiamento a fine gara.