Lazio, cessione Correa: tre club di Premier League sul Tucu

Calciomercato Lazio: Joaquin Correa continua a essere un separato in casa in biancoceleste. Sul Tucu ci sarebbero tre club di Premier League

Inutile dirlo e ripeterlo. Il mercato della Lazio è legato al futuro di Correa. Ed ecco che il destino dell’argentino potrebbe essere in Premier League. Voci parlano di una possibile offerta dell’Arsenal, ma in realtà le squadra interessate all’ex Siviglia sarebbero tre.

Come rivelato da Il Messaggero, Leicester, Everton e Aston Villa potrebbe muoversi e inserirsi per il Tucu. Questi giorni sono inevitabilmente quelli decisivi, con il procuratore Lucci pronto a sbarcare nella Capitale per fare il punto della situazione e trovare finalmente una soluzione.