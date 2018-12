Con la rete di oggi, la Lazio diventa la vittima preferita di Sergio Pellissier: l’attaccante del Chievo ha segnato 8 gol ai biancocelesti

Sergio Pellissier per poco non decideva il match delle 18 tra Chievo e Lazio. Il suo gol, segnato nella prima frazione di gioco, è il secondo in questo campionato con i clivensi. Ma c’è una statistica curiosa che riguarda la Lazio. Secondo infatti Opta, l’attaccante del Chievo ha segnato ben 8 reti ai biancocelesti che sono diventati quindi la sua vittima preferita. Tuttavia, Pellissier non segnava alla Lazio dal 2012.