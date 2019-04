Lazio-Chievo DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Lazio-Chievo, 33ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Una stagione da dimentica, quella del Chievo ormai già retrocesso in Serie B e con una sfilza di partite da giocare per cercare di salvare l’onore, con la mente già a quella che sarà la prossima stagione nel campionato cadetto. Dall’altra parte la Lazio che, dopo aver trovato tre punti importantissimi nel recupero contro l’Udinese, cerca di salire ancora in classifica nella sfida casalinga contro i gialloblu.

Lazio-Chievo: pagelle e tabellino

In attesa di comunicazione

Lazio-Chievo: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Lazio-Chievo: formazioni ufficiali

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic Savic, Badelj, Luis Alberto, Durmisi; Caicedo, Immobile

Chievo: Semper; Barba, Cesar, Bani, Depaoli; Hetemaj, Rigoni, Leris; Vignato; Stepinski, Meggiorini

Lazio-Chievo: probabili formazioni

In difesa sicuro di una maglia Acerbi, così come Luiz Felipe, mentre è da valutare Radu: se non dovesse recuperare, giocherà Bastos. In mezzo out Leiva per squalifica, tocca a Badelj in cabina di regia, con Luis Alberto e Milinkovic-Savic come mezzale. Toccherà ancora a Durmisi a sinistra, mentre ci sarà Marusic a destra. Caicedo-Immobile davanti.

Torna titolare in difesa Bani, scivola allora in panchina Cesar. A centrocampo Leris e Kiyine si giocano un posto, in avanti il giovane Vignato potrebbe essere confermato al fianco di Stepinski, possibile chance dal primo minuto anche per Piazon. Non recupera Rossettini, fuori causa anche Giaccherini, Jaroszynski, Schelotto, Seculin e Sorrentino.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussè, Hetemaj, Rigoni; Vignato, Stepinski. All. Di Carlo

Lazio-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.