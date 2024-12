Lazio, i convocati per l’Atalanta: confermate quattro assenze! La scelta di Baroni su quel giocatore

Lazio, ecco i convocati per il match di stasera contro l’Atalanta, le scelte del tecnico Baroni per la sfida a Gasperini



La Lazio sarà in campo stasera in casa contro l’Atalanta nella partita valida per la 18′ giornata di Serie A. Diramata la lista dei convocati: fuori gli infortunati Vecino, Pedro e Noslin, ai quali si è aggiunto anche Lazzari dopo il problema rimediato ieri. I convocati di Baroni:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Gigot, Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Gila, Marusic.

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Castrovilli.

Attaccanti: Zaccagni, Castellanos, Isaksen, Dia, Tchaouna.