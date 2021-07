L’ex Lazio Corvesi condannato per per spaccio: sentenza di quasi 7 anni

L’ex Primavera della Lazio Alessandro Corvesi è stato arrestato a febbraio, la condanna è stata emessa e ammonta a 6 anni e 10 mesi

L’ex giocatore della Primavera della Lazio Alessandro Corvesi, con un passato anche in Serie C nella Lupa Roma, è stato condannato a 6 anni e 10 mesi per detenzione e spaccio di cocaina.

A riportare la vicenda è la Gazzetta dello Sport, che informa come Corvesi sia stato arrestato a febbraio dopo che i carabinieri della Compagnia di Osti trovarono in casa sua 26 kg di cocaina confezionata in panetti pronti per la vendita. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato.