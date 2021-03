Lazio, ecco i possibili sostituti di Inzaghi: la situazione

Lazio, il rinnovo di Inzaghi è in standby nonostante filtri ottimismo. Ma in caso d’addio ecco i possibili sostituti

La querelle rinnovo tra Simone Inzaghi e la Lazio stenta a placarsi, con le parti che ancora non hanno raggiunto un accordo. Da mesi la firma appare una formalità, ma il tempo passa e non c’è ancora niente di ufficiale. Il tecnico è legatissimo all’ambiente, ha riportato in alto la Lazio, a un passo dallo Scudetto e al ritorno in Champions.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

Secondo Il Tempo filtra ottimismo per la buona riuscita del piano rinnovo, ma iniziano già a circolare i nomi del possibile sostituto. In Serie A si parla di Gattuso, Juric, Gotti e De Zerbi. Più distanti Italiano e Mihajlovic. Spunta anche la pista estera, si tratta di Lucien Favre, tecnico svizzero ex Borussia Dortmund.