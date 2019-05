Lazio, ecco la maglia della finale di Coppa Italia – FOTO

Lazio: la società ha mostrato ai propri tifosi, attraverso il capitano Lucas Biglia, la maglia che verrà indossata dai giocatori nella finalissima di Coppa Italia contro la Juve. E ci sono alcune particolarità…

La Lazio, insieme allo sponsor tecnico Macron, ha svelato la nuova maglia, quella che verrà indossata nella finalissima di Coppa Italia di Roma contro la Juve. E’ una casacca celebrativa, una ‘special edition’ che verrà prodotta in numero limitato (2017 magiie vendibili) e sarà acquistabile presso i Lazio Style 1900, i Macron Store, i rivenditori autorizzati e online sul sito della Macron. La maglia prende come base la versione “Away” con il blu come colore dominante. La peculiarità deriva dal polso delle maniche, in maglieria, che riporta il tricolore della bandiera italiana. Sempre sulle maniche sono ben visibili il logo Tim Cup e quello della finale. Nella parte anteriore, la patch celebrativa dell’evento riporta la scritta “Finale Tim Cup 2016-2017 – Stadio Olimpico – Juventus FC – SS Lazio”, oltre alla striscia tricolore. La Lazio, con la nuova maglia, spera di poter regalare una grande gioia ai suoi tifosi, che sognano dopo la bella vittoria nel derby in campionato contro la Roma. La squadra di Inzaghi disputerà la nona finale TIM Cup della storia del club, che vanta sei successi nella competizione. L’ultimo risale al 26 maggio 2013, il giorno magico del gol di Lulic al ’71 della sfida contro la Roma.