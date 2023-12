Lazio, Enrico Lotito: «Bayern avversario peggiore che poteva capitare»

Le parole di Enrico Lotito, vice presidente della Lazio, dopo lo sfortunato sorteggio di Champions League contro il Bayern Monaco

Enrico Lotito ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo lo sfortunato sorteggio di Champions League della Lazio contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole.

SORTEGGIO – «Il Bayern Monaco è una delle peggiori squadre che potessero capitare. Ma siamo qua con merito, lotteremo fino alla fine per dire la nostra».

SQUADRA DIVERSA TRA CAMPIONATO E COPPA – «In Serie A non stiamo andando bene, la squadra deve fare meglio per scalare le posizioni. In Europa invece le cose sono andate bene finora e cercheremo di ripeterci, anche se davanti abbiamo un avversario esperto di questa competizione».