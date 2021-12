Lazio, Felipe Anderson deve ritrovarsi: col Genoa precedente che non fa sorridere

Felipe Anderson deve ritrovarsi e il match tra Lazio e Genoa potrebbe essere l’occasione buona. Ma contro il rossoblù il precedente non è dei migliori

Felipe Anderson deve tornare ad essere decisivo come ad inizio stagione. Questo l’auspicio di Maurizio Sarri in vista delle ultime due gare di campionato del 2021 contro Genoa e Venezia. Il brasiliano, entrato nella ripresa contro il Sassuolo, è apparso irriconoscibile.

Come riporta il Corriere dello Sport, serviranno anche le sue accelerazioni per scardinare venerdì pomeriggio la difesa di Shevchenko. Il suo score stagionale va rimpinguato: 4 goal e tre assist, troppo pochi per uno con il suo talento. E proprio il Genoa rievoca ricordi agrodolci in Felipe: goal all’incrocio ma anche l’episodio che ruppe definitivamente il suo rapporto con Inzaghi. Nel 2018 il tecnico lo inserì a gara in corso proprio contro il Grifone sul risultato di 1-1 all’Olimpico. I padroni di casa persero nei minuti finali e l’ex mister biancoceleste si scagliò contro il brasiliano: «Con me non giochi più», piccata la risposta del giocatore: «Lo sapevo che saresti venuto, te la prendi sempre con me quando perdiamo». A fine anno l’esterno salutò la Capitale per approdare al West Ham.

