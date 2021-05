Lazio Genoa, Mancini presente sulle tribune dell’Olimpico

Lazio-Genoa, a seguire il match c’è anche Mancini. Il ct azzurro è presente in tribuna per osservare i possibili convocati

Lazio-Genoa è il lunch match che dà avvio alla domenica di Serie A. Sul campo dell’Olimpico, i biancocelesti si giocano l’accesso alla Champions League: vincere oggi significherebbe foraggiare il sogno europeo e dare continuità al periodo positivo.

A seguire la gara sugli spalti anche un ospite d’onore: il ct Roberto Mancini. Il commissario tecnico, ed ex biancoceleste, è presente per osservare i convocabili in ottica europeo