Lazio, Immobile ‘asso pigliatutto’: l’attaccante vuole record e scudetto

Lazio, Immobile ‘asso pigliatutto’: l’attaccante vuole ottenere il record e conquistare lo scudetto, senza dimenticare la scarpa d’oro

C’è voglia di tornare in campo, nonostante tutto quello che sta accadendo. Un momento delicato, anche se il calcio può essere la cura ad un periodo che, prima o poi, terminerà.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio a Ciro Immobile, attaccante biancazzurro che vuole assolutamente conquistare lo scudetto. Non solo, sul piatto ci sono il record di gol in un singolo campionato e l’ambitissima scarpa d’oro.