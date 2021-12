Lazio, Immobile: «Giusta la strigliata di Lotito, il padre deve usare parole forti...»

L’attaccante della Lazio Immobile ha parlato della strigliata che Lotito ha fatto alla squadra biancoceleste

Ciro Immobile ha parlato durante la cena di Natale della Lazio. Ecco le sue dichiarazioni riprese da Lazio Style Channel:

«A innaffiare tutti sono stati Luis Alberto, il presidente e il mister. Sono contento del discorso del presidente per la fiducia che è stata rinnovata al mister, non che ce ne fosse bisogno, ma sentirlo direttamente da lui è meglio. La squadra si può concentrare soprattutto sul campo e non pensare ad altre cose. La strigliata ci sta tutta, è la prima volta che mi capita. Siamo una grande famiglia e un padre deve usare delle volte parole forti. Il bastone serve, solo la carota non va bene. Indirettamente lavora sulla squadra e lo può fare solo così. Deve prendere le redini e girare la barca rispetto a dove sta andando ora. Non ci sono da fare drammi, ma serve fare di più. Non è una frase fatta. Non siamo per niente contenti di ciò che abbiamo dimostrato finora».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24