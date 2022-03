Immobile ha toccato quota 143 gol in Serie A, siglate in 200 presenze. L’attaccante ha raggiunto, ancora una volta, Silvio Piola

Immobile apre le marcature della sfida contro il Cagliari e raggiunge quota 143 gol con la maglia della Lazio.

Il centravanti raggiunge in vetta Silvio Piola, storico marcatore all time dei biancocelesti. Un gol da record per Ciro.