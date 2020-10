Lazio, incubo Covid: gli aggiornamenti e il possibile retroscena sul contagio

La Lazio è volata in Belgio decimata per la gara di Champions League: si attende il comunicato sull’esito dei tamponi

Immobile, Luis Alberto, Andreas Pereira (che potrebbe raggiungere i compagni in giornata), Djavan Anderson, Manuel Lazzari, reduci dal tampone Uefa. Assenti anche Lucas Leiva, Luiz Felipe, Strakosha, Cataldi e Armini alle prese con sintomi influenzali e disturbi intestinali. Questa la lista degli assenti, per ora, in casa Lazio verso il Bruges.

Si teme un contagio molto diffuso. Come riportato da Il Corriere dello Sport, si parlerebbe di un una cena romana tra le mogli dei calciatori come causa scatenante dell’ondata di contagi