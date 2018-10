Lazio, infortunio Luis Alberto: le condizioni del centrocampista spagnolo

Tegola per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi che perde per infortunio il centrocampista offensivo Luis Alberto.

La Lazio, reduce dalla sconfitta contro la Roma nel derby della Capitale, si sta preparando in vista dei prossimi impegni soprattutto quelli più ravvicinati come la sfida di Europa League di giovedì contro l’Eintracht Francoforte. Oggi alla ripresa degli allenamenti, dopo il riposo domenicale, è mancato all’appello del mister della formazione biancoceleste, Simone Inzaghi, il centrocampista offensivo Luis Alberto.

Lo spagnolo avrebbe, difatti, saltato la normale seduta di allenamento per un problema fisico, partecipando, però, ad una specifica. Secondo le indiscrezioni, il giocatore, classe 1992, sarebbe alle prese con un affaticamento muscolare, ma si sospetta anche una possibile pubalgia, di cui il giocatore ha sofferto tre anni fa quando militava nel Deportivo La Coruna. Luis Alberto, non in un gran momento di forma come testimoniano le ultime prestazioni, dunque, quasi sicuramente salterà la sfida di coppa contro il Francoforte per lasciare spazio a Correa e rimarrà in dubbio per la prossima gara di campionato quando i biancocelesti affronteranno la Fiorentina in casa.