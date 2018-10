Lazio-Inter, sorpresa Joao Mario: sarà in campo dall’inizio

Nelle formazioni ufficiali di Lazio-Inter spunta Joao Mario! Per il centrocampista è la prima volta in questa stagione

Son da poco uscite le formazioni ufficiali di Lazio–Inter, gara in programma alle 20.30 all’Olimpico di Roma e spunta una sorpresa tra le fila dei nerazzurri! Nella difesa dell’Inter ci sarà infatti Joao Mario in mezzo a centrocampo. Per il centrocampista si tratta della prima partita da titolare in questo campionato di Serie A. Precedentemente erano arrivate 0 presenze in 9 partite, dati che mostravano come Joao Mario non fosse al centro dei piani dell’Inter.

Infatti, già nella scorsa estate, i nerazzurri avevano provato a cedere il portoghese senza però riuscire a trovare la soluzione giusta, ovvero a titolo definitivo. Il centrocampista, fuori anche dalla lista Champions, è stato anche più volte fischiato dai tifosi dell’Inter. Vedremo se stasera riuscirà, come lui stesso ha detto a settembre, a trasformare i fischi in applausi.