Lazio Inter, Marelli: «Gol di Anderson? Giusto applicare il vantaggio»

Luca Marelli, ex arbitro e ora opinionista per DAZN, ha così analizzato l’azione che ha portato al 2-1 della Lazio sull’Inter

Intervenuto in collegamento ai microfoni di DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli ha parlato anche del tanto discusso gol del 2 a 1 in Lazio-Inter, realizzato con Dimarco a terra:

DICHIARAZIONI – «Viene applicata giustamente la norma del vantaggio, a questo punto non c’è motivo di mettere il pallone fuori anche perché non è previsto dal regolamento oppure solo nel caso di colpi alla testa o scontri particolarmente pericolosi. Non è questo il caso, si può discutere sui rigori ma non diamo la colpa a Irrati per quello che è successo: è colpa dei giocatori».