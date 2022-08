Lazio Inter da copia e incolla: Inzaghi fallisce il primo esame

Lazio Inter era il primo snodo stagionale della Serie A: i nerazzurri di Inzaghi falliscono esattamente come l’anno passato

Se avete quella particolare sensazione di dejà-vu dopo Lazio Inter, beh, non siete gli unici. Tre a uno lo scorso ottobre e di nuovo tre a uno nella notte estiva dell’Olimpico, laddove i nerazzurri sono affondati in maniera sinistramente simile al passato.

Esame completamente fallito da Simone Inzaghi e dai suoi ragazzi, con ancora il tecnico sul banco degli imputati per sostituzioni che hanno depotenziato invece che rafforzare. Esatto opposto di quanto fatto da Maurizio Sarri, che con i cambi ha sostanzialmente vinto il match.

Ma in realtà lo aveva meritato già ben prima del quarto d’ora finale, perché i biancocelesti sin dal principio sono parsi più in palla e meglio organizzati. E solamente qualche imprecisione sotto porta e la presenza scenica di Handanovic hanno evitato l’allungo.

Gara che invece il guizzo di Lautaro Martinez aveva psicologicamente ribaltato ed è in quel frangente che all’Inter è mancato, per l’ennesima volta negli ultimi dodici mesi, il killer instinct delle grandi squadre. Insomma, all’alba del nuovo campionato gli errori sono esattamente gli stessi del recente passato: così, gli scudetti non si vincono di certo.