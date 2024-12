Lazio-Inter: 3 cose che non hai notato

Tre curiosità sulla sfida Lazio-Inter, partita valida per la 16esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2024/2025

Sei gol non sono propriamente una situazione ricorrente da vedere, a maggior ragione in una partita tra due squadra pari in classifica e dopo che per mezzora sono gli sconfitti ad avere fatto la partita e a essersi comportati meglio. Ma l’Inter all’Olimpico ha chiarito una volta per tutte le sue intenzioni sul torneo, che la vede momentaneamente terzo ma con una gara da recuperare. Ecco tre episodi della gara.