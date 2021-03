Lazio, Inzaghi: «C’è un po’ di stanchezza, Caicedo non ci sarà»

Simone Inzaghi – alla vigilia di Udinese e Lazio – presenta la gara ai microfoni del canale ufficiale: la conferenza stampa

Simone Inzaghi presenta Udinese–Lazio, in conferenza stampa. Alla vigilia del match della Dacia Arena, ecco le parole del tecnico biancoceleste per Lazio Style Channel.

GARA – «Sappiamo delle difficoltà della partita che affronteremo. L’Udinese è una squadra fisica, di qualità e bene allenata. Sarà una partita delicata, ma vogliamo fare una grande gara perché ci serve una vittoria dopo il Crotone».

CONDIZIONE – «C’è un po’ di stanchezza soprattutto mentale, dopo il Bayern abbiamo provato a recuperare energie: sono tutti arruolatili tranne Ramos e Caicedo per un problema al piede».



RADU E LE 401 PRESENZE – «Gli vanno fatti i complimenti, è arrivato ragazzino ed è bello vedere quanto ci tiene sempre. Quando ha qualche problema fa di tutto per esserci prima possibile. Per me è un piacere allenarlo».

