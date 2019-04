Lazio, Inzaghi: «Milinkovic e Correa in dubbio. Ho deciso su Luis Alberto»

Simone Inzaghi parla della sfida contro il Chievo: «Luis Alberto e Badelj titolari. Immobile essenziale»

Il tecnico biancoceleste Inzaghi ha presentato la sfida contro i clivensi matematicamente retrocessi. Inzaghi dovrà fare affidamento ad una formazione rimaneggiata e dovrà valutare i recuperi di Milinkovic e Correa.

Ecco le sue parole sulla partita contro il Chievo e sulla situazione recuperi ed infortuni: «Non guardo più il calendario e le altre, in questo modo si perdono solo energie. Penso solo alla mia squadra provando ad allestire una partita importante contro una squadra che ci ha già messi in difficoltà. Marusic e Radu erano già in panchina contro l’Udinese, ieri si sono allenati bene, ma dovrò valutarli per capire se schierarli titolari o no. Dovremo verificare Milinkovic ed il recupero di Correa, calciatore che ieri si era mosso meglio in allenamento. Dopo le ultime valutazioni, deciderò la formazione per sfidare il Chievo. Domani giocherà Badelj, c’è molta fiducia in lui: si è sempre espresso al massimo, è un calciatore importante che ha davanti a sé in calciatore fondamentale per noi come Leiva. E’ comunque un calciatore ed un uomo importante per la Lazio. Il modulo domani sarà sempre lo stesso, Luis Alberto e Badelj giocheranno sicuramente, per il terzo posto dovrò valutare Cataldi, Parolo e Milinkovic».

Inzaghi ha poi commentato il digiuno di gol di Immobile: «tranquillo, mi dispiace che l’attenzione si sia focalizzata su di lui: il numero 17 biancoceleste ha fatto registrare tanti chilometri percorsi contro l’Udinese ed ha offerto un assist a Caicedo. Ha disputato una grande gara, ma tutti si aspettano gol da lui: oltre all’aspetto realizzativo, però, l’attaccante partenopeo andrebbe giudicato per le prove».