Lazio, Inzaghi pensa già all’Atalanta: novità di formazione

La Lazio si prepara alla sfida contro l’Atalanta: Immobile e Milinkovic-Savic guidano la corsa allo Scudetto

La Lazio si è allenata questa mattina sul campo di Formello in vista della ripartenza ufficiale del campionato di Serie A. Come riportato da lazionews24.com, ci sono novità importanti in casa biancoceleste: assenti gli affaticati Jony, Lulic, Lukaku, Leiva e Cataldi.

Nel mirino c’è la sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico Simone Inzaghi pensa a Marusic al posto di Lulic, ma può tirare un sospiro di sollievo per i rientri a pieno regime di Immobile e Milinkovic-Savic.