Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è giunto in clinica per accertamenti al ginocchio

Lucas Leiva ha ancora un po’ di fastidio al ginocchio operato lo scorso aprile. Il brasiliano, che è tornato anche in campo in campionato, si è presentato oggi in clinica Paideia per alcuni controlli e accertamenti.

Leiva è sceso in campo ha giocato circa 25 minuti sabato contro il Sassuolo. La sua situazione è sotto controllo, ma Inzaghi non può rischiare di perdere un altro elemento.