Lazio, lo sfogo del fratello di Immobile: «Basta ingiurie contro di noi»

Le parole di Luigi Immobile, fratello del capitano della Lazio, sui social: «mai andrò contro una decisione di un addetto ai lavori»

Attraverso le proprie Instagram Stories, Luigi Immobile, fratello di Ciro, capitano della Lazio, ha dichiarato:

«Mi trovo costretto a dover rispondere alle accuse che mi sono state rivolte…Io non mi ritengo un esperto di calcio e mai andrò contro una decisione di un addetto ai lavori…mi sono stancato di leggere ingiurie contro me, i miei figli e i miei nipoti per quello che secondo voi sono scelte ovvie…Vi invito a usare un po’ di testa prima di scrivere certe cose. Buona continuazione e forza Lazio».

