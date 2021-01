Lazio, Lotito: «Gesto Fares? I valori prima di tutto»

Claudio Lotito elogia il gesto di Fares, che ha elargito una generosa donazione al rider napoletano derubato: le sue dichiarazioni

«Sincero apprezzamento per il gesto di grande generosità e sensibilità e per la riservatezza e la discrezione con cui lo ha compiuto». Il presidente della Lazio Lotito ha voluto ringraziare Fares per la donazione elargita a favore di Gianni Lanciato, l’uomo napoletano di 52 anni al quale è stato rubato lo scooter da rider. Queste le sue dichiarazioni.

«L’affermazione di questi valori viene prima dei risultati, specie quando si tratta dell’aiuto verso i più deboli, da parte di chi è stato più fortunato. Fares ha compiuto un gesto personale che incarna perfettamente lo spirito di diverse altre iniziative che insieme a tutta la squadra e al mondo Lazio portiamo avanti da tempo in favore dei più bisognosi. Il fatto che non abbia cercato clamore lo rende ancora più significativo e degno di apprezzamento da parte della Società e di esempio per tutti».