Lazio, Lotito ha incontrato la squadra: accordo su bonus Champions e il premio scudetto

Nella giornata di ieri, Claudio Lotito ha incontrato la squadra. Il presidente della Lazio ha dato la carica al gruppo e definito alcuni accordi

Weekend di faccia a faccia in casa Lazio in vista della ripresa del campionato. Venerdì la squadra si è riunita per suggellare un patto scudetto, mentre nella giornata di ieri è arrivato a Formello il presidente Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste ha suonato la carica per il finale di stagione, ma ha anche trovato diversi accordi economici.

TAGLIO STIPENDI, BONUS CHAMPIONS E PREMIO SCUDETTO – Come riportato dal Corriere dello Sport, tra la Lazio e il presidente è stato, in primis, raggiunto l’accordo per il taglio degli stipendi per i mesi di stop causato dal Coronavirus. Lotito ha poi annunciato un bonus Champions League, la cui cifra resta ancora top secret, e un premio scudetto: ben 400 mila euro a calciatore in caso di conquista del tricolore.