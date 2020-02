I movimenti di Luis Alberto dovranno aiutare la Lazio ad uscire da dietro. Il Bologna pressa molto in avanti

Il Bologna di Mihajlovic si distingue per un intenso pressing uomo su uomo. E’ una squadra che cerca di recuperare palla il più in alto possibile, vuole sporcare la costruzione avversaria (e le statistiche lo dimostrano)

Proprio per questo, i movimenti di Luis Alberto saranno fondamentali per la Lazio. Lo spagnolo si abbassa spesso per aiutare l’uscita da dietro, diventa praticamente un secondo mediano. Un esempio nella slide sopra, in cui lo spagnolo viene incontro e forma un doppio mediano insieme a Lucas Leiva.