Lazio, Luis Alberto out per l'ultima giornata. Ma non è la prima volta...

Luis Alberto è volato in Spagna: il giocatore ha lamentato un fastidio all’adduttore. Campionato finito, ma ci sono dei precedenti

Luis Alberto non ci sarà contro il Verona. Mentre i tifosi della Lazio si preparano ad una vera e propria festa per salutare tanti giocatori e ringraziare la squadra, il Mago è tornato in Spagna. Come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe lamentato un fastidio all’adduttore e lasciato così l’Italia: una mossa non affatto gradita tra le mura di Formello.

Non è infatti la prima volta che il numero 10 salti l’ultima di campionato: l’anno scorso era squalificato per il Sassuolo; mal di schiena nel 2018-2019 (out con il Torino ed Europa League già centrata grazie alla Coppa Italia); out per lesione contro l’Inter nel 2017-2018; nemmeno convocato a Crotone nel 2016-2017. Ha disputato il turno conclusivo solo contro il Napoli, nel campionato 2019/2020, con Immobile che voleva eguagliare il record di 36 gol.