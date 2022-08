Lazio, Luis Alberto potrebbe rimanere, sfuma Ilic

Luis Alberto potrebbe, nonostante i tentativi di venderlo, rimanere alla Lazio: in questo caso sfumerebbe l’arrivo di Ilic dall’Hellas Verona

La staffetta Luis Alberto-Ilic è destinata a rimanere solo un’idea in casa Lazio. Come riferisce Il Messaggero, che riporta le parole di Sarri in conferenza, il Mago spagnolo, dopo un inizio estate nel quale aveva manifestato alla società la voglia di tornare in Spagna, e in particolare al Siviglia, sembra essere rientrato mentalmente nel gruppo alzando il livello degli ultimi allenamenti.

A 15 giorni dalla fine del mercato la possibilità di tornare in Liga sembra quindi praticamente sfumata. Di conseguenza l’arrivo di Ilic, bloccato da Lotito a giugno per 15 milioni di euro, è destinato a svanire. Sarri spera che Luis Alberto affronti la stagione con la testa giusta.