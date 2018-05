Lazio attenta: anche il Manchester United su Milinkovic-Savic

Il Manchester United di Josè Mourinho starebe preparando un’offerta monstre per Milinkovic-Savic e superare la concorrenza di Psg, Real Madrid e Manchester City

Sergej Milinkovic-Savic è ormai diventato uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Per questo molte società hanno messo gli occhi sul classe ’95 attualmente in forza alla Lazio. In queste tre stagioni in Italia il serbo ha fatto intravedere grandi qualità, e potrebbe essere arrivato il momento per lui di lasciare i biancocelesti. Il presidente Lotito ha già fissato il prezzo a 150 milioni di euro.

Molte le squadre interessate, dal Real Madrid al Psg e al Manchester City. Tuttavia le ultime indiscrezioni riportano uno Josè Mourinho pronto a fare follie pur di portare il ragazzo allo United. La dirigenza dei red devils avrebbe infatti preparato un’offerta da circa 90 milioni di euro. Vedremo se basteranno a convincere il presidente della Lazio o se quest’estate si scatenerà un’asta internazionale.