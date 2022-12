Lazio, Marchetti: «Colpito da Provedel»

Le parole di Marchetti, ex portiere della Lazio: «Maximiano? Non è facile per lui, deve trovare la forza per rialzarsi»

Intervistato da ll Tempo, Federico Marchetti ha parlato in questi termini della Lazio di Sarri tornando anche sul suo doloroso addio:

SARRI E PROVEDEL – «I meccanismi di Sarri si vede che sono consolidati. L’inserimento di Romagnoli è stato fondamentale, ha dato qualità a tutto il reparto. Non mi ha stupito e mi ha colpito Provedel. L’unico appunto che gli si poteva fare è che nell’ultimo periodo era mancato sotto alcuni aspetti in Europa. Credo che gli sia servito sbagliare per crescere. Non è abituato a giocare in una piazza come la Lazio: c’è un dispendio di energie mentali enorme».

MAXIMIANO – «Non è facile per lui. Se si è messo in testa di continuare questa esperienza deve trovare la forza per rialzarsi. Spero che sia lì a lavorare per migliorarsi, se l’hanno preso ha delle qualità. Qualcosa di buono hanno visto in lui, mi sembra un ragazzo con grossi margini di miglioramento. Deve capire com’è il campionato italiano e quali sono i movimenti della squadra di Sarri. Credo che se sta lavorando bene avrà la sua rivincita».

