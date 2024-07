Lazio, il Marsiglia dice NO a Greenwood: tifosi e SINDACO contrari all’arrivo del calciatore inglese

Mason Greenwood Marsiglia, un affare che sta per saltare per le forti e vibranti proteste dei tifosi e del sindaco

L’obiettivo del calciomercato Lazio Mason Greenwood aveva raggiunto l’accordo con il Marsiglia, ma nelle ultime ore sembra saltare tutto. I tifosi hanno lanciato l’hashtag #GreenwoodNotWelcome sui social mentre Benoit Payan, sindaco di Marsiglia, ha rilasciato a RMC Sport forti dichiarazioni in merito.

SINDACO – «Il comportamento di Greenwood è indicibile, inaccettabile. Ha picchiato sua moglie, ho visto immagini che mi hanno scioccato profondamente. Massacrare tua moglie in questo modo è indegno di un uomo e credo che non possa avere posto in questa squadra. L’Olympique Marsiglia è più di un club. È un modo di essere, e non c’è posto per coloro che hanno questi comportamenti, per coloro che commettono questo tipo di crimini e misfatti. Non è tollerabile. Non posso immaginare nemmeno per un secondo che Pablo Longoria commetta questo grave errore“.