Lazio, Marusic: «Derby con la Roma? Esiste solo una parola»

Manca poco al fischio d’inizio del Derby tra Roma e Lazio. Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per analizzare la stracittadina. Le sue parole.

SULLA GARA – «Abbiamo preparato bene questa partita, che conta più di tutte le altre partite. Vogliamo vincere questa partita: all’andata abbiamo vinto 3-0 e quella di oggi sarà un po’ più difficile. Vediamo cosa succede».

SUGLI AVVERSARI – «Loro verranno più avanti, perché questa partita è molto importante per loro dato che non hanno fatto molto in campionato.

SUL CLIMA DERBY – «Tutti sappiamo che il Derby conta più di tutte le altre partite. Per questo la parola d’ordine di questa partita è vincere».