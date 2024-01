Milinkovic-Savic Lazio: ritorno in estate? La pazza idea

Milinkovic-Savic potrebbe tornare alla Lazio? La pazza idea del centrocampista, già stanco dell’Arabia Saudita

Milinkovic-Savic sarebbe già stufo dell’Arabia Saudita e a fine stagione potrebbe tornare subito non solo in Europa, ma addirittura alla Lazio. L’incontro con i biancocelesti ha fatto riaffiorare vecchi amori mai sopiti e, secondo Il Messaggero, non sarebbe un’ipotesi da scartare quella di un suo ritorno. Non si tratta

In un anno ha guadagnato 20 milioni all’Al-Hilal, ma esisterebbe anche una clausola/penale da pagare in caso di scudetto col club arabo. La rivoluzione biancoceleste non escluderebbe in ogni caso un suo ritorno per i progetti futuri. Non è un caso isolato quello del centrocampista serbo, perchè cominciano a essere tanti i giocatori a voler lasciare il campionato saudita dopo nemmeno una stagione: Jordan Henderson dopo la firma in estate è tornato subito in Europa, firmando con l’Ajax e anche Karim Benzema è ai ferri corti con l’Al-Hilal e, anche se non ha ancora trovato un accordo con altre squadre, ha lasciato l’Arabia Saudita e si trova attualmente a casa sua a Madrid in attesa di decidere cosa fare del suo futuro. E ora l’ex capitano dei biancocelesti si unisce alle loro file.

