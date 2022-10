Lazio, Milinkovic verso la panchina: a cosa sta pensando Sarri

Lazio, Milinkovic può accomodarsi in panchina contro la Salernitana: a cosa sta pensando Sarri per il match di oggi

Il grande dubbio in casa Lazio per la sfida di oggi contro la Salernitana è quello relativo alla presenza di Sergej Milinkovic-Savic. Stando a quanto sottolineato dal Corriere dello Sport, il serbo è diffidato ed un’eventuale ammonizione lo costringerebbe a saltare il Derby in programma domenica prossima.

Un rischio che Maurizio Sarri vorrebbe scongiurare, ma che allo sesso tempo potrebbe essere costretto a correre a causa delle scarse condizioni fisiche di Luis Alberto, il quale lamenta da giorni un non meglio precisato dolore all’anca.