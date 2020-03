Lazio, parla il Primavera Falbo: «Esordio in prima squadra? Ancora non ci credo»

Luca Falbo, promettente terzino sinistro della Primavera allenata da Menichini, si è raccontato ai microfoni di Lazionews24

Prima dello stop del campionato, Luca Falbo stava disputando un’ottima stagione con la Lazio Primavera di Leonardo Menichini. Il promettente terzino sinistro si è raccontato ai microfoni di Lazionews24.com.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24

ESORDIO – «Ancora non ci credo! Se qualche anno fa, qualcuno mi avesse detto che a 19 anni avrei esordito in Europa League, in Francia, con questa Lazio, ci avrei messo subito la firma con il sangue. E‘ stata un’emozione bellissima, il coronamento di un sogno. Non ero nè teso e nè impaurito, ero solo carico e sicuro di me. Al mio ingresso in campo avevo quasi le lacrime agli occhi».