Pedro Neto non ha una grande stima di Simone Inzaghi: ecco le dichiarazioni del calciatore portoghese sulla sua esperienza in biancoceleste

Pedro Neto, ex centrocampista della Lazio, ha parlato della sua esperienza in biancoceleste in un’intervista a The Athletic. Ecco le sue parole su Inzaghi.

«La Lazio ha davvero un’ottima squadra, ma Inzaghi non ha la giusta mentalità. Quando entravo in campo i tifosi urlavano il mio nome, ma il mister non dava molto spazio ai giovani».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU LAZIONEWS24