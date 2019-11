Lazio, Parolo e Lulic rinnovano a vita a fine anno

Lazio, Parolo e Lulic: i due biancocelesti pronti a rinnovare ancora con il club al termine di questa stagione

C’è aria di rinnovi in casa Lazio per due giocatori simbolo di questi anni. Uno è l’emblema di quella Coppa Italia vinta contro la Roma nel 2013 e l’altro è un giocatore che è arrivato i sordina ma che poi è diventato insostituibile per Inzaghi.

Senad Lulic e Marco Parolo, due senatori che a fine anno potrebbero rinnovare a vita con la Lazio. Il primo è arrivato nella Capitale nove anni fa e ogni anno ha scelto sempre più fermamente di rimanere nonostante sia lontano dai suoi cari che abitano in Svizzera. Parolo invece è arrivato nel 2014 è stato un caposaldo, ora gioca meno ma la sua importanza rimane la stessa, tale da garantirgli ancora un posto in biancoceleste.