Lazio, Sarri alla squadra «Ripartiamo carichi e ambiziosi»

La Lazio è tornata al lavoro: il punto sui biancocelesti tra sessioni di allenamento per arrivare al meglio della forma in vista della ripresa

Mercoledì Sarri ha ritrovato la squadra al completo (esclusi i nazionali Milinkovic e Vecino) e non ha perso tempo. L’ha riaccolta e, come riportato dal Corriere dello Sport, incitata per la ripresa: «Ripartiamo ancora più carichi, con più fiducia nelle nostre ambizioni».

Il tecnico, alla ripresa, rivuole la Lazio d’inizio stagione. E per ricaricarla ha impostato un programma atletico e tattico intensivo, rifacendosi al modello Bundesliga per affrontare questa anomala pausa invernale. La preparazione-bis prevede cinque doppie sedute in una settimana, sono iniziate venerdì scorso e si concluderanno venerdì prossimo (oggi e domani 4 sedute in 48 ore).

Si ripartirà con i recuperi di Immobile, Lazzarri, Zaccagni e Patric. Sarri spera di presentarsi a Lecce il 4 gennaio con la rosa al completo. Alla lunga pausa seguirà un nuovo calendario molto intenso: campionato, Coppa Italia e Conference (a febbraio). Il tecnico dovrà preservare il suo capitano ben sapendo che non avrà un vice e non a caso continua a sottoporre Felipe Anderson ad una full immersion tattica da falso nueve.

La coperta è corta sulle fasce. Lazzari e Marusic hanno una sola alternativa: Hysaj. Radu non ha mai giocato in A. Ecco perché Sarri ha chiesto di nuovo l’arrivo di un mancino. Vuole Parisi dell’Empoli, la società ha aperto solo all’acquisto di un baby terzino. A centrocampo Mau è alle prese con il nodo Luis Alberto e deve risollevare Milinkovic, deluso per il Mondiale e con un futuro da decifrare.

