Lazio, Sarri: «Il risultato non ci soddisfa. Gol Patric? Fidiamoci del VAR...»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Empoli, sfida che ha aperto il 2022 della squadra biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

PRESTAZIONE – «Questo è un risultato che non ci soddisfa, perché abbiamo fatto una prestazione di qualità. Abbiamo creato tanto, ma se al 10′ ti trovi sotto di due gol qualcosa non è andato. Sono contento per la reazione e per il carattere. Il secondo tempo è stato di alto livello. Poi però ci sono da valutare altri aspetti, come i primi minuti e il terzo gol. Queste prestazioni però non possono finire con un pareggio».

EPISODI – «Sinceramente io ho avuto la sensazione che Patric l’abbia presa con il fianco, ma bisogna fidarsi del Var. Mi sembra strano più che altro che non si sia andato a rivedere l’episodio su Zaccagni. Stiamo stati penalizzati da alcuni episodi, ma abbiamo reagito bene. Comunque dobbiamo fare qualcosa in più dal punto di vista dell’attenzione e delll’attivazione. Serve avere più equilibrio, perché a livello di qualità stiamo crescendo tantissimo».

ZACCAGNI – «Lui è un giocatore che sta diventando importante e che è in fiducia. In quel reparto noi siamo messi bene e siamo molto competitivi».

